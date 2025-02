Lapresse.it - Napoli, voci di molestie all’asilo: 50 genitori riprendono i figli

Tensioni questa mattina davanti la scuola Angiulli nel Rione Sanità adove circa 50si sono presentati e hanno ripreso iprima della fine delle lezioni per protesta. Ad alimentare il tutto alcunedi presunteda parte di un collaboratore dell’istituto circolate tra i.Intervenuti i carabinieri per ristabilire l’ordineI carabinieri del nucleo operativo e della stazione Stella sono intervenuti a ristabilire l’ordine. Nonostante il caos, non è stata registrata alcuna azione violenza nei confronti del personale scolastico e dell’istituto. Sulledial momento non ci sarebbero riscontri né elementi. Sono ora in corso gli accertamenti del caso da parte dei militari dell’Arma.