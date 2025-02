Dayitalianews.com - Napoli, tensione in una scuola: 50 genitori contro un collaboratore scolastico

Momenti di panico e diin unaper l’infanzia a, nel popoloso quartiere della Sanità, dove si sono presentati una cinquantina diche hanno portato via i loro figli prima della fine delle lezioni. Una situazione che ha ricordato molto quella che si è verificata a Castellammare di Stabia, dove una docente è stata aggredita da alcunidopo che si erano diffuse voci di presunte molestie nei confronti dei bambini.I disordini alladella Sanità sarebbero scoppiati per motivi simili, poiché hanno iniziato a circolare voci di presunte molestie compiute da un bidello sui bambini. Si tratta per il momento solo di un chiacchiericcio, non c’è nulla di confermato né tanto meno sembra che siano state sporte denunce, almeno fino ad ora.Resta il fatto che l’episodio ha suscitato molto clamore ed è stato necessario l’intervento dei carabinieri per ristabilire l’ordine.