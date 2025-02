Serieanews.com - Napoli, Neres ko e un grande rimpianto: poteva arrivare gratis con Okafor

Ilfa i conti con una mole di infortuni paurosa e proprio nei ruoli “critici” emersi dal mercato. E c’è ungrosso così.ko e uncon(Foto: Ansa) – serieanews.comHai presente quei momenti in cui sembra che tutto vada storto? Ecco, ilsi trova esattamente lì. Inizio di stagione promettente, qualche inciampo fisiologico, ma poi ci si è messa di mezzo la sfortuna. E quando parliamo di sfortuna, non intendiamo la tipica scaramanzia napoletana. Qui si parla di una sequenza di infortuni che ha complicato i piani in un batter d’occhio.Davidsarà fuori almeno un mese, lasciando un buco enorme nel reparto offensivo. Ma non è l’unico: prima si è fatto male Buongiorno, poi Olivera, poi pure Spinazzola. Risultato? Mancano pezzi fondamentali ovunque.