Napoli: l'addio di Kvara, le frenate, Neres. Parla Nicolini

Hato anche delCarlo, dirigente sportivo ed ex preparatore dello Shakhtar, a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione (condotta da Luca Cerchione) ‘1 Football Club’.Lei conosce benissimo David, avendolo allenato allo Shakhtar Donetsk. La fragilità dell’attaccante delera così difficile da prevedere? “No. Allora, a prescindere dal fatto che gli infortuni possano sempre capitare, lo storico dei giocatori va sempre studiato. Se dai viatskhelia – perché era chiaro che sarebbe andato via, non si raccontino storie – dovevi essere più pronto e avere un’alternativa valida. Quando un giocatore non rinnova, significa che prima o poi partirà. Ildoveva pensarci prima, perché nel calcio queste cose succedono.