Napoli, la decisione definitiva di Conte: tutti colti di sorpresa a Castel Volturno

, arriva laclamorosa di Antonio: aspiazzatiIlsi è ritrovato in piena emergenza alla vigilia di una gara fondamentale come quella contro la Lazio. I partenopei, infatti, non hanno più terzini sinistri di ruolo – sia Olivera che Spinazzola sono infortunati e rientreranno per l’Inter – ed ora anche senza l’esterno alto mancino. David Neres infatti si è procurato una lesione e tornerà a vedere il campo solo il 30 marzo prossimo, dopo la sosta ed in concomitanza con la gara contro il Milan.Nella sfida contro l’Udinese il tecnico ha puntato su Mazzocchi a sinistra per sostituire Olivera e Spinazzola ma il nuovo infortunio su quella corsia – seppur in attacco – induce a riflessioni in vista della Lazio. D’altronde nella stessa giornata l’Inter sarà di scena a Torino contro la Juventus ed è quindi un turno che può diventare uno snodo cruciale per il campionato e la lotta scudetto.