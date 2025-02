Napolipiu.com - Napoli-Inter, caccia al biglietto: prevendita da record

Leggi su Napolipiu.com

alda">Era prevedibile e puntualmente è successo: l’attesa per, in programma nel weekend dell’1-2 marzo al Maradona, si è trasformata in una vera e propriaal. Come riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, ieri alle ore 12 è partita lariservata agli abbonati, i quali hanno potuto acquistare unextra per un’altra persona in possesso della Fan Stadium Card. L’afflusso è stato immediato: pochi minuti dopo l’apertura, su Ticketone si contavano già oltre ventimila persone in coda. Lunghe attese, ansia da grandi eventi e poi, dopo diversi minuti, finalmente l’accesso online per completare l’acquisto.In poco più di un’ora, molti settori risultavano già esauriti: le Curve superiori, i Distinti superiori Premium e la Tribuna Posillipo Premium sono andati sold out in tempi