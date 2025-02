Ilnapolista.it - Napoli, i nodi di un mercato totalmente deludente stanno venendo al pettine (Gazzetta)

, idi unal)Ecco cosa scrive ladello Sport con Vincenzo D’Angelo dopo l’infortunio di Neres:Idi unal. Facile parlare col senno di poi, perché ilnon voleva intervenire tanto per farlo. Però si è sottovalutato il rischio. Di un infortunio, di una squalifica, dell’imponderabile. E anche se in società c’è sempre stata grande fiducia in Raspadori, la situazione ora diventa molto delicata. Raspa agirà largo a sinistra ma probabilmente più vicino a Lukaku in quanto più attaccante che ala. Ngonge, invece, avrebbe caratteristiche più alla Neres: un mancino a sinistra per cercare l’ampiezza e i cross per le torri. Più avanti, poi, si potrebbe valutare una nuova rivoluzione tattica che però ha bisogno di tempo.