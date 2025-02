Puntomagazine.it - Napoli: controlli anti rapina al Vomero. Denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni

. I Carabinieri denunciano un 16enne e 17enne. Nel vano sottosella dello scooter su cui viggiavano una pistola a salveI Carabinieri della compagniahanno messo in atto una serie di servizinel noto quartiere partenopeo. Auto civetta, carabinieri in borghese e gazzelle con i colori dell’Arma percorrono le strade privilegiando gli orari del “passeggio” e quelli di chiusura degli esercizi commerciali. È tardo pomeriggio e i carabinieri del nucleo operativo in sella allo scooter stanno percorrendo le vie trafficate quando notano due giovanissimi. I due si muovono su un Kymco Symphony ad andatura insolitamente lenta.Scatta il controllo e i giovani centauri vengono fermati. Hanno 16 e 17. Il più grande non ha la patente e soprattutto lo scooter risulta rubato lo scorso 2 febbraio.