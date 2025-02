Spazionapoli.it - Napoli, Conte aspetta Okafor: quando sarà davvero pronto. Spunta una data

Ultime Calcio– Noahvuole tornare presto nelle giuste condizioni atletiche,lo: eccoPer le ultime calcioun aggiornamento legato alle condizioni di Noah. L’attaccante arrivato in azzurro una decina di giorni fa sta tentando di recuperare la forma fisica migliore. Il suo ingresso in campo nel finale di partita contro l’Udinese, ha mostrato a tutti come lo svizzero non sia nel peso forma ideale per poter risultareincisivo contro qualsiasi avversario.e il suo staff hanno quindi iniziato a lavorare immediatamente sul giocatore, che dovrà recuperare lo status ideale per diventare realmente una pedina utile per il proprio allenatore. Una condizione atletica checruciale nel finale di stagione, ma soprattutto in questa fase senza Neres e Spinazzola sulla fascia sinistra.