Napoli | botte alla compagna incinta davanti alla figlia di due anni arrestato

. “Papà mamma tò tò” le parole della bimba di dueche testimoniano una realtà insostenibile. Ad avvertire i Carabinieri qualcuno che ha sentito le urla“Papà mamma tò tò!”, le parole incerte di una bambina di 2e dimensione di una realtà già divenuta insostenibile.Difficile al punto da essere tradotta in poche sillabe che fanno rima col suono delle.Una bimba di soli 2, testimone inerme delle violenze che da tempo subisce la madre.Succede a Pianura, ampio e popoloso quartiere nella periferia occidentale di.Il papà della piccola e di un’altra creatura ancora nel grembo della24enne fa uso di droghe. E’ una dipendenza che diventa vessazione, l’obbiettivo la madre dei suoi figli.La donna, racconterà ai Carabinieri, è maltrattata da tempo. Basta poco per essere colpita, anche solo una risposta non gradita.