Anteprima24.it - Napoli, approvato il bilancio Anm 2023

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiildi Anm. L’ok è arrivato ieri dall’assemblea degli azionisti. Il documento contabile registra un utile di euro 8.904.076 euro e l’esercizioè il sesto consecutivo chiuso in attivo. Il patrimonio netto passa da 49 milioni di euro, al 31 dicembre 2022, a 57 milioni di euro al 31 dicembre. Nel corso del– si evidenzia dall’azienda – “si è assistito a una progressiva normalizzazione dei prezzi per energia, gasolio e metano con un impatto positivo sui costi per materie prime e ad un incremento dei ricavi da traffico che ritornano ai livelli pre-pandemia”. Anm comunica che la domanda di trasporto è aumentata di circa il 25 per cento rispetto al 2022, avvicinandosi a livelli pre covid, e che le percorrenze chilometriche annue sono aumentate complessivamente (superficie, metro e funicolari) del 18,4 per cento rispetto al 2022.