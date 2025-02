Terzotemponapoli.com - Napoli, (anche) gli infortuni. Parlano Pasquale Marino e Graziani

E ora, per il.Di seguito le dichiarazione che l’allenatorea rilasciato a Vikonos Web Radio/Tv, nella trasmissione ‘Febbre a 90’. “Glicapitano, durante l’anno bisogna mettere in conto che possano esserci imprevisti. Il giudizio sulè straordinario, la squadra nonostante tutto non mollerà di un centimetro, conoscendo la mentalità del suo allenatore. Se penso poi allo scorso campionato, i passi avanti sono notevoli. Certo, non mi aspettavo la cessione di Kvara, se vogliamo la sua mancata sostituzione è stata una pecca, fermo restando che il mercato di gennaio è sempre complicato”. Inter e: ci sarà un terzo incomodo per la lottta al tricolore?“Lotta scudetto? L’Atalanta è imprevedibile, ora sembra in ripresa dopo una flessione, ma credo cheed Inter siano le squadre più attrezzate per giocarsela fino in fondo”.