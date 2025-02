Ilnapolista.it - Napoli, addio al Maradona. Stadio in periferia e centro sportivo a Castel Volturno. Il club varrà un miliardo (Repubblica)

alin. Ilun)S’intravede solamente una dolorosa certezza, dopo l’ennesimo faccia a faccia interlocutorio (questa volta a cena) tra Gaetano Manfredi e Aurelio De Laurentiis: la città sta per perdere in maniera quasi definitiva l’appuntamento con gli Europei del 2032. Il presidente ha infatti comunicato ufficialmente al sindaco di non essere interessato al progetto di restyling del– giudicato non realizzabile del numero uno del– e di essere al lavoro per realizzare un nuovoda 60 mila posti.Il. Loche porta il nome del Dio del calcio sarà ancora per poco tempo la casa del. Lo ha spiegato De Laurentiis a Manfredi durante la cena di lunedì sera, che dovrebbe aver messo finalmente il punto sull’estenuante telenovela.