Nainggolan e l'arresto: "Io trattato come Escobar, ma con la droga non c'entro"

(Adnkronos) – Torna a parlare Radja. Il centrocampista belga, arrestato nelle scorse settimane ad Anversa con l’accusa di traffico internazionale di cocaina, ha spiegato la situazione: “L’interrogatorio è durato quattro ore e si sono fatte le 18, quando era troppo tardi per chiamare un giudice istruttore. Quindi hanno deciso di farmi passare la notte in cella”, ha spiegato al quotidiano Het Laatste Nieuws, “la prigione è stata un’esperienza strana, che non vorrei più rivivere. La notizia si è diffusa rapidamente, sembrava che avessero rinchiuso Pablo”. “Io non ho nulla a che fare con quei casi die infatti non mi è stata fatta alcuna domanda su tale tema”, ha raccontato l’ex giocatore di Roma e Inter, “l’interrogatorio si è incentrato soprattutto sul mio rapporto con quella persona (il principale indagato di un’operazione che coinvolge altre 15 persone, ndr) non con quei casi di, tanto che su quello non mi è stata fatta alcuna domanda”.