Oasport.it - Nadia Battocletti inizia la stagione indoor sui 3000 a Liévin. Tanti azzurri in gara, Fabbri vuole ingranare

Giovedì 13 febbraio andrà in scena auno dei meeting più prestigiosi della, valevole come settima tappa di livello Gold del WorldTour 2025 di atletica leggera. In Francia sono attesi ben quattordici atleti italiani, oltre ad alcune stelle internazionali come Miltiadis Tentoglou, Jakob Ingebrigtsen (nel miglio) ed Erriyon Knighton (sui 200) che renderanno davvero molto interessante la serata di domani.Debutto stagionale al coperto per l’argento olimpico in carica dei 10.000 metri, regina del mezzofondo europeo nel 2024 con la doppietta 5000-10.000 a Roma ed il titolo continentale del cross a Bruxelles. La trentina sarà protagonista di una delle gare più attese dell’intero meeting transalpino, imetri, in cui l’etiope Gudaf Tsegay andrà all’assalto del record mondiale stabilito nel 2014 dalla connazionale Genzebe Dibaba in 8:16.