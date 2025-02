Musica | venerdì esce il primo album di Settembre in gara al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte

Leggi su Ildenaro.it

Un brano intenso e personale che parla della vulnerabilità a cui ci espongono le nostre emozioni «Nessuno ci ha mai detto come si piange alla nostra età/ Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età». Scritto da Andrea, con Manuel Finotti e Laura Di Lenola, è prodotto da Gorbaciof e BNJMN con la direzione artistica di Carlo Avarello. Aldidirige l’orchestra Fabio Barnaba.La canzone ha già superato ogni aspettativa, totalizzando il record di oltre 13 milioni di stream sulle piattaforme digitali e imponendosi come il brano più ascoltato e condiviso tra quelli dei giovani di questa edizione, anche nelle piattaforme Rai https://youtu.be/trvgAilL5Bs?si=wRHJ6cyDJwvUkHOG.Grazie a questo brano, èil vincitore della nona edizione del Premio NUOVO IMAIE Enzo Jannacci.