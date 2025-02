Lanazione.it - Musica regale per Lucilla Mariotti, la giovane violinista suona per Carlo e Camilla

Leggi su Lanazione.it

Lucca, 12 febbraio 2025 – Una serie impressionante di Vip, le immagini che passano nei vari telegiornali e alcuni si accorgono che c’è anche la Piana di Lucca rappresentata. Stiamo parlando dell’evento che si è tenuto al Highgrove House, nel Gloucestshire, residenza privata di Sua Maestàd’Inghilterra, per l’occasione accompagnato dalla Regina Consorte. Scopo della serata promuovere lo Slow Fashion e, ancor di più, ribadire il legame che lega Italia e Gran Bretagna, con Helen Mirren, David e Victoria Beckham, Rod Stewart, Stanley Tucci, Sienna Miller, l’Ambasciatore italiano in Gran Bretagna, Inigo Lambertini, e l’Ambasciatore britannico a Roma, Lord Edward Liewell. E lì, a pochi passi, are il violino chi?da Marlia. «Era proprio lei – confermano i professori Marco Fornaciari e Marco Lardieri – siamo orgogliosi di quello che sta facendo.