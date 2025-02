Musica | Geolier quattro nuovi appuntamenti live per questa estate

Leggi su Ildenaro.it

Dopo l’ennesimo anno da record,non è ancora pronto a fermarsi: l’artista annuncia oggiper, che vanno ad aggiungersi a una serie di date nei palasport italiani e ai due concerti il 25 e 26 luglio all’Ippodromo di Agnano, la venue con maggiore capienza per laa Napoli.è pronto a incantare ancora una volta i suoi fan pronti ad accoglierlo in tutta Italia, chiudendo la sua incredibile stagionecon un appuntamento speciale il 27 settembre sul palco di uno dei luoghi simbolo dellaitaliana, l’ARENA DI VERONA, che calcherà per la prima volta nella sua carriera.Queste tutte le date, prodotte da Magellano Concerti:15 MARZO 2025 – JESOLO (VE) – PALAZZO DEL TURISMO – DATA ZERO – SOLD OUT21 MARZO 2025 – MILANO – UNIPOL FORUM – SOLD OUT22 MARZO 2025 – MILANO – UNIPOL FORUM – SOLD OUT23 MARZO 2025 – TORINO – INALPI ARENA25 MARZO 2025 – BOLOGNA – UNIPOL ARENA – SOLD OUT28 MARZO 2025 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT29 MARZO 2025 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT30 MARZO 2025 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT28 GIUGNO 2025 – TRENTO – TRENTOFEST – NUOVA DATA25 LUGLIO 2025 – NAPOLI – IPPODROMO DI AGNANO26 LUGLIO 2025 – NAPOLI – IPPODROMO DI AGNANO31 LUGLIO 2025 – LECCE – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL – CAVE DEL DUCA – NUOVA DATA02 AGOSTO 2025 – CAMPOBASSO – CAMPOBASSO SUMMER FESTIVAL – NUOVA DATA04 AGOSTO 2025 – CATANIA – SOTTO IL VULCANO FEST – VILLA BELLINI – NUOVA DATA27 SETTEMBRE 2025 – ARENA DI VERONALe prevendite per le nuove date sono disponibili da adesso su Ticketone.