Musica | Elodie il nuovo tour fa tappa anche a Napoli il live allo Stadio Maradona il 12 giugno

, in gara alla 75ª edizione del Festival di Sanremo, ha presentato sul palco del Teatro Ariston il suo inedito ‘Dimenticarsi alle 7?, scritto da Davide Petrella, Davide Simonetta e la stessae prodotto da Hunter/Game. Il singolo è disponibile da questa notte su tutte le piattaforme digitali e in radio con il videoclip ufficiale del brano.’Dimenticarsi alle 7’ unisce le due anime di: quella più classica, che richiama la grande tradizione dellaitaliana, e quella più dark, influenzata dallaelettronica. La canzone racconta il viaggio di una storia d’amore importante ma travagliata, nonché il momento preciso in cui il dolore per la fine di questa relazione svanisce, portando la protagonista alla consapevolezza della crudeltà dell’amore. Il videoclip del brano, diretto dal fotografo e regista Attilio Cusani e prodotto da Enormous Films, esplora il desiderio universale di essere amati e l’ossessione della ricerca di approvazione.