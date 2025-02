Ilgiorno.it - Musei civici. La fotografia protagonista

Eventi quasi quotidiani attorno aibresciani che diventano così una grande piattaforma, poco digitale ma molto concreta, del benessere dei bresciani e del benessere culturale, attento anche ai più fragili. Così Bresciapresenta il suo 2025, con un palinsesto ricco di eventi. "Rigenerazione costante del patrimonio museale con aggiornamento chirurgico dei contenuti e delle sezioni espositive, grandi eventi di livello internazionale per portare a Brescia la, la grafica, il contemporaneo internazionale, senza mai dimenticare gli autori e i periodi identitari della cultura bresciana come il Seicento o l’archeologia romana. Siamo pur sempre i", spiega Stefano Karadjov, direttore di Fondazione Brescia. Tra i grandi eventi, la prima antologica italiana di Joel Meyerowitz (New York, 1938), uno degli assoluti protagonisti della scena fotografica mondiale contemporanea (al Santa Giulia dal 25 marzo al 24 agosto), la mostra dossier curata da Gianni Papi, dedicata al pittore fiammingo Matthias Stomer (Pinacoteca Tosio Martinengo dal 18 settembre al 15 febbraio 2026), l’omaggio a Guido Crepax (26 settembre-15 febbraio al Santa Giulia).