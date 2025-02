Internews24.com - Mourinho torna all’attacco su Icardi: «Lui un GOAT, non lo commento. Io ho dimostrato di…»

di RedazioneL’ex allenatore dell’Inter, José, vadi Mauroproseguendo il battibecco a distanza tra i dueContinua il battibecco a distanza tra Josèe Mauro, che va avanti da giorni dopo una sfida tra il Fenerbahce e il Galatasaray. L’ex allenatore dell’Inter èto a provocare l’ex capitano dei nerazzurri. Questa la battuta del tecnico portoghese prima della sfida dei playoff di andata di Europa League tra Fenerbahce e Anderlecht. L’attaccante argentino aveva precedentemente dato del “piagnone” al tecnico portoghese per le sue polemiche sui favori arbitrali al Galatasaray.SONO LO SPECIAL ONE? – «Hodi essere una persona speciale con i 26 trofei vinti in 25 anni di carriera. Non è una questione di una sola partita, ma di una carriera lunga 25 anni».