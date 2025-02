Inter-news.it - Motta prima dell’Inter: «Juventus deve saper attaccare con più uomini. Voglio squadra dinamica!»

Leggi su Inter-news.it

Thiagoha parlato nel post-partita di-PSV, match che si è concluso con il punteggio di 2-1 a favore dei bianconeri. Queste le sue parole a -5 dall’Inter.LE DICHIARAZIONI – Thiagosi è così espresso a Sky Sport al termine di-PSV: «Una partita equilibrata, con la miache ha dimostrato un miglioramento nella gestione dei momenti di attacco. Abbiamo attaccato l’area di rigore con più, facendo un po’ meglio rispetto alle ultime occasioni. Noi abbiamo bisogno dei calciatori che arrivano da dietro, come i tre centrocampisti. Si tratta di giocatori che devonol’area di rigore, perché è lì che si sente la loro presenza. Sono il primo chemigliorare, devo essere in grado di far capire ai miei calciatori ciò in cui possono e devono avere un contributo più efficace al collettivo».