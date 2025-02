Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez svetta nel day1 dei test a Buriram. Bagnaia fa prove comparative

Dare un segnale?ha concluso con il miglior tempo il primo giorno didisul circuito di, in Thailandia. Sulla pista che rievoca dolci ricordi a, citando i festeggiamenti del suo ultimo Mondiale (2019), l’asso nativo di Cervera ha voluto mettersi alla prova e nel time-attack ha fatto saltare il banco in 1:29.189 sulla sua Ducati GP25.Si è lavorato per lo più sul motore nel corso di questo day-1, optando, stando a quanto riportato da Sky Sport, sulla specifica 2024, l’iberico ha preceduto suo fratello Alex con la Ducati Gresini di 0.465 e la Rossa VR46 di Franco Morbidelli, distanziato di 0.499. Tanto lavoro per il “Morbido” che, vista l’assenza per infortunio di Fabio Di Giannantonio, si è dovuto sobbarcare l’intero sviluppo in pista.Lo stesso destino dio Bezzecchi sull’Aprilia.