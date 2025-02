.com - MotoGp, la Ducati torna in pista: via agli ultimi giorni di test

(Adnkronos) – Meno di un mese all’inizio del Mondiale di. In Thailandia è tutto pronto per il primo Gran Premio della nuova stagione, al via ufficialmente il weekend del 6 marzo. Le scuderie stanno raccogliendo glidati per perfezionare le moto e si preparano ad affrontare l’ultima duedi, che inizieranno oggi, mercoledì 12 marzo, a Buriram. Gli occhi sono tutti puntati sulla. Grande attesa per la prima di Marc Marquez e soprattutto per rivedere inPecco Bagnaia dopo la cocente delusione della scorsa stagione, quando ha dovuto cedere il trono del Mondiale all’ultima gara a Jorge Martin. I due piloti hanno dato back positivi sulla moto, dichiarando di essere riusciti a perfezionare alcuni dettgrazie anche aidegli scorsi. In Malesia Bagnaia è stato il secondo più veloce dopo Alex Marquez, distante soltanto 7 millesimi, mentre Marc ha impressionato sul passo gara.