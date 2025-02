Oasport.it - MotoGP, il resoconto della prima giornata di Test a Buriram

Si sono svolte le prime due sessioni, all’interno del primo giorno di, al Chang International Circuit di, in Thailandia: nella classifica combinata a svettare è stato lo spagnolo Marc Marquez (Ducati GP25) in 1:29.189, che ha preceduto il fratello Alex (Ducati Gresini), secondo a 0.465, l’azzurro Franco Morbidelli (VR46 Racing Team), terzo a 0.499, e l’altro italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), quarto a 0.610.Quinta piazza per l’iberico Pedro Acosta (KTM), a 0.720, che ha chiuso davanti a Luca Marini (Honda), sesto a 0.744, al francese Johann Zarco (Honda Castrol), settimo a 0.777, all’azzurro Francesco Bagnaia (Ducati GP25), ottavo a 0.844, al sudafricano Brad Binder (KTM), nono a 0.857, ed all’australiano Jack Miller (Yamaha Pramac), che ha chiuso la top ten, decimo a 0.