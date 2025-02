.com - Motociclismo / Campionato regionale: Monte San Vito a tutto gas

Un successo dietro l’altro per il Motoclub Monsanvitese che vede distinguersi nella tappa dei campionati regionali di Minienduro, Enduro Sprint e Quad Sprint disputati a Matelica i monsanvitesi Cerasa, Ancona e Degli Emili. Una macchina organizzativa che dal 2008 non si è mai fermata. Una storia che merita di essere raccontataSAN, 12 febbraio 2025 –Sansprint. Risultati degni di nota quelli conseguiti dai giovani piloti provenienti dalla scuderia del Motoclub Monsanvitese Jacopo Ancona, Riccardo Cerasa e Andrea Degli Emili (per quest’ultimo una conferma di cui avevamo già parlato in un precedente articolo).Nella seconda tappa di Matelica del Camionatodi Enduro Sprint, Minienduro e Quad Sprint Marche -Umbria i due monsanvitesi Ancona e Degli Emili (primo posto per lui nella gara di debutto) si sono distinti con ottimi piazzamenti nella training così come per Riccardo Cerasa, terzo gradino nella Quad Sprint.