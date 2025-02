Tg24.sky.it - Mostra sulle Foibe di FdI a Strasbrugo, parlamentari di Slovenia e Croazia si oppongono

Nove eurodeputati socialisti dihanno inviato una lettera alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, esprimendo forte preoccupazione per laorganizzata da Fratelli d’Italia all’Eurocamera di Strasburgo. Nel documento definiscono il contenuto dell’esposizione “preoccupante” e “controverso” e ne chiedono l’immediata cancellazione. Secondo gli euro, lapresenterebbe una “distorsione dei fatti” e un’interpretazione della Storia che risulterebbe “dannosa” per, Italia e, soprattutto considerando le sofferenze causate dal regime fascista. “È inaccettabile che in un’istituzione centrale dell’Unione Europea si conceda spazio a manipolazioni storiche, alimentando divisioni e risentimenti”, si legge nella lettera, che invoca la rimozione immediata dell’esposizione.