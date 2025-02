Quotidiano.net - Morte di Liam Payne, i 5 imputati si appellano contro le accuse di omicidio colposo e spaccio

Roma, 12 febbraio 2025 - Nuova importante tappa nel processo per ladi, l'ex cantante degli One Direction morto quattro mesi fa cadendo dalla finestra di un hotel a Buenos Aires. I cinque- rinviati a giudizio, a vario titolo, perdi droga - hanno fatto appellole denunce formalizzate a fine dicembre dalla giudice Laura Bruniard. Dopo l'udienza di ieri, la giustizia argentina dovrà decidere se accogliere i ricorsi deglie le richieste di revoca della custodia cautelare di due di loro. Tra le ipotesi su quella notte, ci sarebbe un festino a base di cocaina, whisky e sesso. Chi sono glimorì il 16 ottobre 2024 dopo essere caduto dal terzo piano dell'hotel Casa Sur di Buenos Aires. In totale, sono cinque le persone sotto accusa per la tragedia: il direttore dell'hotel, il responsabile della reception, un imprenditore imparentato con il cantante, un dipendente di Casa Sur e un cameriere che la vittima aveva incontrato durante il suo soggiorno a Buenos Aires.