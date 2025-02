Ilgiorno.it - Morte di Alex Benedetti. Sotto la lente dei pm l’ipotesi del cantiere-truffa

Istigazione al suicidio. Questa èdella procura, che ha aperto un fascicolo sulladi, il direttore di Virgin Radio che lunedì alle 13 si è lanciato improvvisamente dalla finestra del suo ufficio, al settimo piano della sede dell’emittente tra via Turati e largo Donegani, in pieno centro. Non c’è dubbio sul suicidio: il gesto estremo è stato immortalato da alcune telecamere di videosorveglianza del palazzo; nei filmati si vede il dj che apre la finestra, scavalca il davanzale e si lascia cadere nel vuoto. La procura di Milano ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio sulladell’uomo, che aveva 53 anni. La pm Francesca Crupi è in attesa degli atti e poi fisserà l’autopsia. Al vaglio degli inquirenti c’èche il gesto possa essere dovuto a difficoltà economiche, forse a un presunto debito di 70mila euro per una ristrutturazione edilizia.