Monza si barrica in casa e minaccia il suicidio per non comparire in tribunale | irruzione nell’appartamento

, 12 febbraio 2025 – Momenti di tensione a. Un uomo di 52 anni si èto nel suo appartamento, in via Vespucci, dalle prime ore di oggi,ndo di lanciarsi dal terzo piano e rifiutandosi di presentarsi in, dove era atteso nella stessa mattinata. Sul posto sono subito accorse le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che hanno sistemato materassi e teloni nel caso l’uomo si fosse buttato. La polizia ha anche mobilitato i reparti speciali in tenuta antisommossa e negoziatori. Dopo quattro ore di trattativa, è stata fatta, nelle case popolari alla periferia della città. L'uomo era ai domiciliari dopo aver danneggiato il pronto soccorso e aggredito due medici martedì scorso.