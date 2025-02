Lopinionista.it - Montecitorio, question time con i ministri Piantedosi e Foti

Leggi su Lopinionista.it

MatteoROMA – Si svolgerà oggi, 12 febbraio, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Interno, Matteo, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a promuovere, con riferimento alle prossime consultazioni referendarie, la più ampia partecipazione e informazione dei cittadini, anche attraverso l’introduzione della possibilità di votare presso il domicilio per i cosiddetti fuori sede (Magi – Misto-+Europa); sulle iniziative normative per garantire, già a partire dalle prossime consultazioni referendarie, l’esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza per coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, abbiano temporaneo domicilio in una regione diversa (Richetti – AZ-PER-RE); sull’attuazione del Protocollo con l’Albania in materia migratoria, con particolare riferimento all’ipotesi di trasformare i centri già esistenti in centri di permanenza per il rimpatrio (Faraone – IV-C-RE).