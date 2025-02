Ilrestodelcarlino.it - Monta la rabbia dei pendolari: "Treni, soppressioni inaccettabili"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"La risoluzione del problema non è certo la soppressione delle fermate nelle stazioni frazionali, visto che nonostante i nuovi orari continuano a ripetersi ritardi nelle corse eimprovvise di". Lo dicono idel gruppo "Ritardo treno Reggio-Guastalla", che segnalano come lunedì si siano vissuti nuovamente gravi disagi per studenti e lavoratori. E non sono mancati problemi neppure ieri mattina. "Il treno Guastalla-Reggio delle 13,38 di lunedì è stato cancellato, con disagi per gli studenti che dovevano tornare a casa. Stessa situazione con il Reggio-Guastalla di martedì mattina, cancellato per studenti e lavoratori, lasciati a piedi. Non se ne può più", ribadiscono alcuni utenti del servizio ferroviario locale. E un genitore racconta pure i problemi vissuti dal figlio in seguito alla mancata partenza del treno che avrebbe dovuto portato a casa: "Il ragazzo è rimasto ad aspettare in stazione centrale che lo andassi a prendere in auto, per evitargli una lunga attesa.