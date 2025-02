Ilrestodelcarlino.it - Monta la rabbia a Calisese: "Ci hanno abbandonato"

"Sono anni cheè abbandonata a se stessa. Le altre frazioni cambiano volto, questa invece no". Il consigliere di quartiere Gabriele Magnani non ne fa una questione di estetica, ma di sicurezza, visto che da mesi sta cercando di chiedere all’amministrazione comunale di intervenire in via Malanotte, strada che attraversa il cuore del borgo e che lui reputa troppo pericolosa, in particolare per gli utenti più deboli, quelli cioè che si muovono a piedi o in bicicletta. "Parliamo di un lungo rettilineo – argomenta Magnani – lungo il quale tanti, troppi automobilisti accelerano, incuranti di sfrecciare in mezzo alle case. Sarebbe bello poter dire che questa è una zona con limite di velocità a 30 chilometri all’ora e vedere che chi è a voltante, semplicemente rispetta la disposizione. Purtroppo però non è così".