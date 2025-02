Game-experience.it - Monster Hunter Wilds, svelate le dimensioni su PS5, ecco la data del preload

A pochi giorni dal lancio di, emergono nuove informazioni riguardanti il peso del gioco su PS5 e ladi inizio del. Secondo quanto rivelato dall’account PlayStation Game Size su X, l’attesissimo nuovo titolo di Capcom avrà un peso di 52,826 GB nella sua versione iniziale, ma è probabile che subisca variazioni con l’uscita di patch correttive e aggiornamenti post-lancio.Precisiamo quindi che ladelè stata fissata per la mezzanotte del 26 febbraio, garantendo ai giocatori due giorni di anticipo per scaricare i file prima della release ufficiale del 28 febbraio. Grazie a questa novità, i giocatori potranno scaricare tutti i file di, così da accedere immediatamente al gioco non appena sarà disponibile.Un aspetto interessante riguarda il confronto con la versione PC: Capcom ha dichiarato che su computeroccuperà circa 75 GB, con la possibilità di raddoppiare fino a 150 GB installando il pacchetto opzionale di texture in alta risoluzione su questa piattaforma.