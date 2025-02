Noinotizie.it - Monopoli: domenica “Caravaggio, di chiaro e di oscuro” Teatro Radar

Di seguito un comunicato diffuso da Teatri di Bari:Aldiil poetico ritratto inscuro del pittore seicentesco che ha maggiormente influenzato la Storia dell’arte nei secoli a venire. In scena16 febbraio alle ore 18. die di: Luigi D’Elia, diretto da Enzo Vetrano e Stefano Randisi, sul palcoscenico interpreta un racconto che si divide tra le vicende personali – “c’è la peste da bambino, che gli porta via padre e nonno. La fame e la povertà da giovane pittore apprendista, il successo fulmineo e scapestrato, i litigi, le risse” – e la ricerca artistica – “poi le tele, dato che lui gli affreschi proprio non li sapeva fare: solo a olio, riusciva. I soggetti, le fonti bibliche, apostoli santi madonne, amori poco sacri e molto profani.