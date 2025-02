Lanazione.it - “Mondovisioni”, conto alla rovescia per la rassegna

Arezzo, 12 febbraio 2025 – Ancora pochi giorni e prende il via “”, ladi docu-film nata sulla linea editoriale di “Internazionale”, giunta quest’annosua terza edizione, e che vede al centro della propria programmazione tematiche di stretta attualità, quali i diritti umani, i conflitti in corso e l’informazione. La prima proiezione è in programma questo sabato, 15 febbraio alle ore 17.00, presso il piccolo Teatro del Santa Chiara. Ad introdurre il pomeriggio culturale il giornalista Rai, Andrea Sceresini. Verrà proiettato “Democracy Noir”, l’ultimo lavoro della regista e produttrice già candidata all'Oscar Connie Field. Il docufilm segue tre coraggiose donne – la politica d’opposizione Timea, la giornalista Babett e l’infermiera Nikoletta – in lotta per denunciare le bugie e la corruzione del governo ungherese di Orbán.