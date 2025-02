Mondoauto, il primo numero dell'anno della rivista dell'Aci Napoli è dedicato al cardinale Battaglia

Leggi su Ildenaro.it

Ildi, l’house organ dell’Automobile Club, èal neomonisgnor Domenico, “quale nostro segno di gratitudine – spiega il direttoreAntonio Coppola, nonché presidente del sodalizio partenopeo – per quanto ha fatto e continuerà a fare per il benecollettività. Un esempio di vita, che trova già nel suo stesso cognome le radici di un carattere indomito volto a spronare le nostre coscienze verso orizzonti umanitari improntati alla solidarietà, alla carità, all’accoglienza, al perdono ed al rispetto del prossimo”. “Una guida spirituale – prosegue Coppola – che ci pregiamo, in qualità di rappresentanti di tutti i “movers”, di annoverare tra i testimonialnostra campagna di sensibilizzazione “Entra nel Club dei TifosiLegalità” per promuovere e tutelare, attraverso i buoni esempi, i valorivita, dell’osservanza delle regole e“mobilità responsabile”.