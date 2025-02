Sport.quotidiano.net - Mondiali sci, Von Allmen-Meillard oro in combinata. Delusione Italia nello slalom

Leggi su Sport.quotidiano.net

Saalbach, 12 febbraio 2025 - La Svizzera si conferma uno squadrone imbattibile. Monopolizzato il podio della team combined maschile. E' tripletta. Vincono Vonsu Monney e Nef e Rogentin-Rochat, mentre l'impreca per l'uscita di Vinatzer indopo la terza piazza di Paris in discesa. Ancora a secco di medaglie la nazionale che ci riproverà giovedì con il succoso gigante maschile. La gara Nebbia in discesa, con anche un leggero nevischio, ma nulla che abbia messo a repentaglio la gara seppur con diverse interruzioni. L’è rimasta in corsa per le medaglie, a differenza della gara femminile, e Dominik Paris ha confermato il suo feeling con la pista portando la coppia con Alex Vinatzer in terza posizione a 46 centesimi dagli svizzeri Monney e Nef, primi assoluti in 1’42”09.