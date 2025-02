Lapresse.it - Mondiali di sci alpino 2025, Italia terza in combinata con Paris

Leggi su Lapresse.it

Svizzera ai primi due posti della classifica al termine della discesa valevole per l’ineditamaschile aidi Saalbach. Al primo posto provvisorio c’è la coppia formata da Monney/Nef, con il velocista che ha chiuso la manche con il tempo di 1’42?09, davanti al connazionale Von Allmen (in squadra con Meillard), staccato di appena 2 centesimi.inconMolto bene le squadre azzurre schierate: Dominikoccupa laposizione parziale ad appena 46 centesimi, lasciando ad Alex Vinatzer alle ore 13.15 (diretta tv Raisport ed Eurosport) il compito portare a compimento la gara fra i pali stretti. Bene anche Schieder/Kastlunger, quindi a 97 centesimi e superati per appena 2 centesimi da Hemetsberger/Gstrein, mentre Casse/Gross sono sesti a 1?01 e Innerhofer/Della Vite 15simi a 1?62.