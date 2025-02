Sport.quotidiano.net - Mondiali di ciclismo 2025, il ct danese: "Vingegaard è l'unico che può battere Pogacar"

Roma, 12 febbraio- Nell'eterna sfida, anche mediatica, tra Jonase Tadejla bilancia pende spesso verso quest'ultimo a causa di diverse prerogative uniche: si parte dalla fantasia in corsa, che rende ogni chilometro potenzialmente quello buono per sferrare l'assalto buono, e si arriva alla presenza più capillare nel calendario. Proprio quest'ultimo tasto scontenta gli stessi fan del, che da tempo auspicano, in coro con qualche collega e conterraneo (su tutti Magnus Cort Nielsen) un maggiore coraggio nella scelta delle gare da disputare, con particolare riferimento agli impegni con la Nazionale. Stavolta la volata al corridore della Visma-Lease a Bike, è proprio il caso di dirlo, la tira Michael Morkov, fino a pochi mesi fa ultimo uomo negli sprint di Mark Cavendish nell'attuale XDS Astana Team e oggi già pienamente calato nel nuovo ruolo di ct della Danimarca: con tanto di focus già puntato suiin Ruanda, appuntamento che per altimetria si presenta adattissimo agli scalatori puri proprio come il due volte vincitore del Tour de France.