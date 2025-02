Ilfattoquotidiano.it - Mondiali di calcio, la denuncia degli animalisti: “In Marocco oltre 300mila cani randagi uccisi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

300.000in. È la stima di LNDC Animal Protection che“metodi brutali”. Un numero che sembrerebbe in aumento a causa della “volontà di presentare un’immagine più accogliente del Paese agli occhi del mondo. Un’azione inaccettabile e crudele, che ignora completamente le soluzioni etiche ed efficaci già adottate in molti Paesi per gestire il fenomeno delsmo”.L’associazione animalista ha scritto ufficialmente all’Ambasciatore delin Italia, Youssef Balla, chiedendo chiarimenti in merito alla situazione e sollecitando l’adozione di “strategie più civili”, come la sterilizzazione, l’identificazione e la vaccinazioneanimali. “Un Mondiale di2030, ndr)non può basarsi sul sangue di creature innocenti – afferma Piera Rosati, presidente LNDC Animal Protection.