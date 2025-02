Internews24.com - Mondiale per Club Inter, Inzaghi può ritrovare un rinforzo per la competizione! Il piano del club è questo

di Redazioneperpuòunper la! Ildel. Tutti i dettagliDopo aver lasciato l’in estate per trasferirsi all’Olympique Marsiglia con la formula del prestito, che prevedeva un diritto di riscatto e un contro-riscatto a favore dei nerazzurri, Valentin Carboni fa ufficialmente ritorno a Milano. La sua esperienza in Francia è stata breve e sfortunata, condizionata da un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro. Come riportato dal Corriere dello Sport, ildi Viale della Liberazione ha già delineato il suoper il futuro prossimo: seguirne il percorso di riabilitazione in nerazzurro con l’obiettivo di averlo a disposizione per ilper, in programma a giugno negli Stati Uniti.