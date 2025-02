Lanazione.it - Mondeggi, il comitato non molla: "Non ce ne andiamo senza un piano"

"Non ce ne andremo finché non sarà ultimata la co-progettazione e assegnati gli spazi". IlBene Comune, che da oltre 10 anni cura i terreni abbandonati dell’ex azienda agricola fallita nel 2009, non ha nessuna intenzione di andarsene da Cuculia, nonostante lo sfratto ricevuto a settembre anche dall’ultimo casolare ancora presidiato dalla realtà civica (registrata come APS). Se ne dovrebbe andare, secondo la proprietaria Città Metropolitana, per fare spazio ai lavori di rigenerazione della tenuta dal valore di 48 milioni di euro, di cui 44 dal Pnrr. Ma i rappresentanti di MBC, che hanno un comodato d’uso sulle terre fino al 2026, non hanno intenzione di abbandonare il casolare. "Da mesi – denunciano – aspettiamo un incontro col sindaco metropolitano Sara Funaro, come previsto dalla co-progettazione Pnrr.