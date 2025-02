Liberoquotidiano.it - Molteni: la Siria di Al Sharaa fa la guardia a Damasco per conto dei turchi

Domenica Al Jolani ha confermato la ricostituzione di un nuovo esercitono aggregando le milizie a guida HTS: «Migliaia di persone si stanno unendo al nuovo esercitono». Al Jolani ha sciolto il vecchio esercito, eliminando la coscrizione e aprendo a volontari. Ha trasformato le sue milizie nella nuova armata die così l'ha presentata, facendo il raffronto col cambio di regime in Iraq nel 2003, dopo la caduta del partito Baath di Saddam Hussein: «Ci sono importanti differenze tra ladi oggi e l'Iraq della de-baathificazione. Non ho sciolto l'esercito senza avere un'alternativa. Ho portato con me l'alternativa. Molti ex ufficiali avevano disertato e ora stanno entrando a far parte dell'attuale ministero della Difesa». Dietro c'è laa, il cui presidente Recep Erdogan ha, di fatto, “appaltato” ai seguaci di Al Jolani il ruolo dini delle sue frontiere meridionali, nonché di avanper l'espansione di una sfera d'influenza “neo-ottomana” con cui Ankara spera di rinverdire i fasti dei sultani.