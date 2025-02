Bergamonews.it - Molte Fedi: alla biblioteca Mai quattro dialoghi per ripensare la città

Leggi su Bergamonews.it

L’Astrolabio, il podcast disotto lo stesso cielo, torna con un format totalmente nuovo:eventi in presenza la domenica mattina per riflettere sullanella rinnovataAngelo Mai.per esplorare le trasformazioni dellaattraverso altrettante parole chiave: genere, ambiente, interreligiosità e welfare. Gli eventi verranno registrati e diventeranno un video podcast fruibile per tutte e tutti sulle piattaforme Youtube e Spotify della rassegna. I primi due appuntamenti domenica 2 marzo con Florencia Andreola e Azzurra Muzzonigro e domenica 23 marzo con Sumaya Abdel Qader e Shilpa Bertuletti.“Questiappuntamenti nascono da obiettivi e collaborazioni trovate al momento giusto – dichiara Francesco Mazzucotelli, coordinatore della rassegna -.