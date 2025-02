Ilgiorno.it - Molesta sessualmente le sue alunne di 10 anni: maestro elementare arrestato a Milano

– Sono le 14 di lunedì, siamo in un’aula di una scuolapubblica della periferia ovest di. Ambientali e microcamere della polizia locale registrano e riprendono tutto in tempo reale, con i ghisa a sorvegliare da remoto le immagini trasmesse sui monitor. Quello che vedono è così orrendamente esplicito e inequivocabile che non hanno bisogno di altro per intervenire. Il tempo di arrivare in classe, il più in fretta possibile: ilviene accompagnato fuori per evitare che i bimbi capiscano quello che sta succedendo ein flagranza per violenza sessuale su minori. È il primo tempo, decisivo per mettere fine agli abusi, di un’indagine che ora vivrà una seconda fase estremamente delicata: i passaggi obbligati, che richiederanno tutte le attenzioni e le accortezze di cui sono capaci gli specialisti del Nucleo tutela donne e minori, prevedono le audizioni protette delle piccole, di circa 10, per capire in quante siano state costrette a subire le morbose attenzioni non richieste del presunto pedofilo, un insegnante italiano di 45, da due giorni recluso a San Vittore in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip.