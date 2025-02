Terzotemponapoli.com - Moggi: “Non avrei ceduto Kvara a gennaio”

Luciano, dirigente sportivo, ha parlato a Radio Crc durante “A Pranzo con Chiariello”. Queste le sue parole:“Quando si parla di Marotta che parla con i tifosi ritengo che non ci sia niente di male. Non dobbiamo mica chiedere la carta d’Identità ai tifosi. Io ho parlato 100mila volte con loro quando ero a Napoli e in altre società poiché la Federazione punisce le società di calcio quando si verificano fatti come un’invasione di campo o un lancio di petardi. La responsabilità oggettiva è un tranello per le squadre di calcio poiché ti danno la responsabilità oggettiva di tutto quello che succede e ti lasciano in mano ai tifosi che vogliono i biglietti altrimenti potrebbero arrecare danni allo stadio. De Laurentiis ha ragione quando dice che vuole costruirsi uno stadio nuovo, ovviamente deve avere i soldi e se ce li ha, ha tutte le ragioni per costruirlo.