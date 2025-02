Internews24.com - Moggi ammette: «Marotta? Miglior dirigente del calcio italiano. E con l’Inter…»

di Redazione, l’exdella Juventus riserva parole al miele per Giuseppe: le dichiarazioni Luciano, exdella Juventus, ha discusso una varietà di argomenti durante la trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, toccando anche il tema di Giuseppe. Inoltre, ha iniziato a parlare dell’inchiesta ‘Doppia Curva’, che riguarda i presunti legami tra il presidente dell’Inter e i tifosi implicati negli arresti avvenuti lo scorso settembre.SU- «Quando si parla diche parla con i tifosi ritengo che non ci sia niente di male. Non dobbiamo mica chiedere la carta d’Identità ai tifosi. Io ho parlato centomila volte con loro quando ero a Napoli e in altre società. Beppeè ildelin questo momento. Sa amministrare bene la società dell’Inter dentro e fuori ed è giusto che lo faccia poiché è il Presidente e l’amministratore delegato.