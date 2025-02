Quotidiano.net - Mobilità sostenibile, Purcaro. “Servono città intelligenti per il futuro delle nuove generazioni”

Roma, 12 febbraio 2025 - “Oggi, in occasione della Giornata Nazionale della ‘e smart cities’ è importante ribadire come sostenibilità e innovazione siano due pilastri fondamentali per la trasformazione dellanel nostro Paese e a livello globale. Ora, più che mai, è necessario un approccio collaborativo tra aziende, istituzioni e stakeholder per accelerare la transizione verso soluzioni disicure, efficienti e a ridotto impatto ambientale”. Lo ha dichiarato Toni, Executive Vice President DEKRA Group e Presidente DEKRA Italia. “Come DEKRA, specializzata a livello mondiale nel settore dellasicura, siamo impegnati a supportare l’evoluzione dellaattraverso il nostro know-how. La transizione verso uno sviluppo urbano intelligente - ha continuato- rappresenta non solo una necessità, ma una straordinaria opportunità per migliorare la qualità della vita di milioni di cittadini.