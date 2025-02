Quotidiano.net - Mobilità sanitaria, oltre 5 miliardi per cure fuori regione. Lombardia, Emilia e Veneto al top

Roma, 12 febbraio 2025 – Si conferma lo squilibrio tra Nord e Sud anche sul fronte della sanità. Nel 2022, lainterregionale ha raggiunto la cifra record di 5,04, il livello più alto mai registrato e superiore del 18,6% a quello del 2021 (4,25). I dati elaborati dalla Fondazione Gimbe confermano un flusso enorme di pazienti e di risorse economiche in uscita dal Mezzogiorno verso-Romagna e, che si confermano le Regioni più attrattive.-Romagna eraccolgono da sole il 94,1% del saldo attivo della, ovvero la differenza tra risorse ricevute per curare pazienti provenienti da altre Regioni e quelle versate per i propri cittadini che si sono spostati altrove. A pagare il prezzo più alto sono Abruzzo, Calabria, Campania, Sicilia, Lazio e Puglia, che insieme rappresentano il 78,8% del saldo passivo.